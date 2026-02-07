Мокри пътища и слаба видимост тази сутрин в Североизточна България

снимка: Булфото

Слаба мъгла намалява видимостта на места в Търговищка и в Силистренска област, и по магистрала „Хемус“ в района на с. Градище.

Слаб дъжд ръми в района на Каолиново в Шуменска област и в Силистренско, допълва БНР.

Пътищата в Североизточна България са мокри и хлъзгави, проходими при зимни условия. Няма затворени участъци. Това съобщават дежурните в областните пътни управления в Разград, Силистра, Търговище и Шумен и апелират шофьорите да се движат със съобразена скорост.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!