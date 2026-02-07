Мокри пътища и слаба видимост тази сутрин в Североизточна България
снимка: Булфото
Слаба мъгла намалява видимостта на места в Търговищка и в Силистренска област, и по магистрала „Хемус“ в района на с. Градище.
Слаб дъжд ръми в района на Каолиново в Шуменска област и в Силистренско, допълва БНР.
Пътищата в Североизточна България са мокри и хлъзгави, проходими при зимни условия. Няма затворени участъци. Това съобщават дежурните в областните пътни управления в Разград, Силистра, Търговище и Шумен и апелират шофьорите да се движат със съобразена скорост.
Редактор "Екип на Петел",
