Мол се срути в Япония след земетресението от 7,1 по Рихтер

Кадър БТВ

Част от търговски център Aeon Mall се срути след земетресението от 7,1 по Рихтер, което удари днес префектура Кумамото в южната част на Япония.



Причината е експлозия на първия етаж на мола, която е предизвикала срутване на втория етаж. Все още не е ясно дал има жертви и пострадали. Служители на Aeon Mall твърдят, че всички клиенти са били евакуирани след труса, а експлозията се е случила след извеждането им.



Медиите в Япония съобщават за много повредени сгради и предизвикани пожари от силния трус.



Големи пукнатини са се появили по главни пътища, включително естакада. Товарен влак е дерайлирал.



По-рано железопътният оператор „Джей Ар Кюшу“ (JR Kyushu) съобщи, че е спрял движението на влаковете след земетресението.



TSMC, най-големият производител на чипове, евакуира работниците си от завода си в района като предпазна мярка, заяви говорител на фирмата. Sony и Fujifilm също евакуираха персонала си от заводите в района.

Над 150 000 души са получили инструкции да отидат в евакуационни центрове, съобщи агенцията за управление на бедствия.

Редактор "Екип на Петел",

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