Молбите за убежище в ЕС са намалели с 23% през първата половина на 2025 г.

снимка pexels

Новите молби за убежище в Европейския съюз, Норвегия и Швейцария са отбелязали значителен спад през първата половина на настоящата година, като Германия е загубила дълго държаното първо място като основна дестинация, където се подават заявления, предаде ДПА, позовавайки се на публикувани днес официални данни.

Базираната в Малта Агенция на Европейския съюз в областта на убежището съобщи, че между януари и юни са подадени 399 хил. нови молби за убежище, което е спад от 114 хил. или 23% в сравнение със същия период през изминалата година. Общият брой включва молби, подадени сред всички страни членки на ЕС, както и в Норвегия и Швейцария.

Франция води със 78 хил. молби, следвана от Испания с 77 хил., Германия със 70 хил. и Италия с 64 хил. За първи път от години насам Германия не е на първо място в това отношение, отбеляза ДПА.

Агенцията на ЕС в областта на убежището обяснява спада до голяма степен с падането на режима на сирийския президент Башар Асад през декември, което намали броя на сирийците, търсещи убежище. Вместо това венецуелците са се превърнали в най-голямата група, подаваща молби за убежище с 49 хил. случая, следвани от афганистанците (42 хил.) и сирийците (25 хил.). Почти всички венецуелци са подали молби в Испания, където общият език улеснява интеграцията.

Заявленията са намалели в повечето големи приемащи страни, с изключение на Франция, като Германия е отбелязала най-рязък спад (-43%), следвана от Италия (-25%) и Испания (-13%).

Управлението на миграцията остава един от най-противоречивите политически въпроси в Европа. ЕС засили сътрудничеството със северноафриканските държави за ограничаване на незаконните преминавания на Средиземно море, където обаче все още има смъртоносни инциденти, предаде БТА.

