Молдова отново съобщи за руски дронове във въздушното ѝ пространство
Пиксабей
Молдовските власти заявиха днес, че руски дронове са навлезли отново във въздушното пространство на Молдова, като това е трети подобен случай за девет дни, предаде Ройтерс.
Молдовската президентка Мая Санду, която иска страната ѝ да се присъедини към Европейския съюз до 2030 г., критикува войната на Русия срещу Украйна и обвинява Москва, че иска да дестабилизира Молдова.
Молдовското вътрешно министерство заяви, че е идентифицирало два руски дрона, които са навлезли в молдовското въздушно пространство.
По-късно те са преминали от Молдова в Украйна.
"По време на инцидента, който създаде сериозна заплаха за сигурността на въздухоплаването, въздушното пространство на Молдова остана затворено за час и десет минути, от 22:43 до 23:53", съобщи молдовското министерство, предаде БТА.
