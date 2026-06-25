Момче и момиче загинаха в тежка катастрофа между БМВ и скутер край Враца

Снимка Булфото

Нова трагедия на пътя у нас.

Момче и момиче загинаха в катастрофа край Враца. Пътният инцидент е станал преди минути близо до входа на Мездра откъм село Боденец, пише BulNews. Движението в района е блокирано, докато се провежда разследване.

На завой лек автомобил БМВ навлязъл с висока скорост в насрещното и ударил скутер с момче и момиче. Сблъсъкът е бил толкова силен, че девойката, която се возила отзад, изхвърчала на съседно дърво, на 4 метра височина.

При катастрофата момчето, което управлявало скутера, загинало на място.

Свидетели на инцидента незабавно подали сигнал на тел. 112 и към мястото били насочени полиция, пожарна и линейка.

На място пристигнаха спешни екипи. Момичето е било намерено в критично състояние и е починало на място.

Наложило се да прекарат пожарната под дървото и със стълба да свалят тялото на починалата тийнейджърка.

Според полицията, загиналото момче е на 17 години от Мездра. Починалото момиче пък е на 16 години и е от врачанското село Згориград.

Виновникът за инцидента е 19-годишен младеж от Мездра. Шофьорът е невредим и тепърва ще бъде тестван за алкохол и други упойващи вещества.

От София са заявили готовност медицинска линейка да лети направо за Боденец. За съжаление до там не се е стигнало, тъй като и двамата ударени са починали на място.

В момента трафикът в района е напълно блокиран от полицията. На мястото на катастрофата пристигна и директорът на ОДМВР-Враца Цветко Нинов.

Целият ресурс на районното в Мездра е мобилизиран по документирането на трагедията.

Разследването продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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