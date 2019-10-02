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Момче от Две могили задигна мотопед

02.10.2019 / 12:54 1

Снимка Булфото

14-годишно момче от Две могили задигна мотопед.

Вчера сутринта в 10:00 часа в РУ - Две могили се е явил 39-годишен мъж  от гр. Две могили, който е заявил, че вечерта на 30 септември от поляна до обор, извън регулация на гр. Две могили, е отнет мотопеда му марка „Симсон“. Според тъжителя нанесената щета е на стойност около 300 лева, предаде dunavmost.com.


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По случая е образувана преписка за извършено престъпление.

От проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че извършител на деянието е 14-годишно момче от гр. Две могили.

Мотопедът е установен в негово владение, без регистрационна табела, преден калник, километраж и багажник, които в последствие извършителя е предал доброволно.

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Коментари
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Tито (преди 30 минути)
Рейтинг: 4279 | Одобрение: -561
Егати новината.......Това е ежедневие, нещо като''Албански циганин от с. Браниполе, преби баба си, за последните и 5лв. за да си купи лепило да диша''.
Случка от тази сутрин при селския доктор в с. Браниполе НЕКСУС: Добър ден, докторе, имам силна болка в ануса! ДОКТОРЪТ:Къде точно те боли, челеби? НЕКСУС: Точно на входа, докторе. ДОКТОРЪТ: Ясно-разбрах. До като му викаш ''вход'', все така ще те боли, педераст-гърбав!!!

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