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14-годишно момче от Две могили задигна мотопед.

Вчера сутринта в 10:00 часа в РУ - Две могили се е явил 39-годишен мъж от гр. Две могили, който е заявил, че вечерта на 30 септември от поляна до обор, извън регулация на гр. Две могили, е отнет мотопеда му марка „Симсон“. Според тъжителя нанесената щета е на стойност около 300 лева, предаде dunavmost.com.

По случая е образувана преписка за извършено престъпление.

От проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че извършител на деянието е 14-годишно момче от гр. Две могили.

Мотопедът е установен в негово владение, без регистрационна табела, преден калник, километраж и багажник, които в последствие извършителя е предал доброволно.

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