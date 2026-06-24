Момче от тежката катастрофа в Горна Оряховица остава в реанимация

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Едно от децата - 12-годишно момче, пострадало в тежка катастрофа в Горна Оряховица, е изведено от реанимация, съобщиха от Университетската болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов". Другото пострадало момче - на 15 г., остава настанено в Детската реанимация на лечебното заведение.

Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа на 18 юни тази година. След инцидента две от тях бяха транспортирани с хеликоптер към София и приети за лечение в "Пирогов", съобщи БТ.

Редактор "Екип на Петел",

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