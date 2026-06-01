Момче с тротинетка блъсна възрастна жена върху трамвайни релси в центъра на София

01.06.2026 / 14:29 0

Снимка Булфото

Тежък инцидент е станал в центъра на столицата.

Момче с тротинетка блъсна възрастна жена в центъра на София, предаде БГНЕС. 

Инцидентът се разигра на трамвайните релси на столичната улица „Граф Игнатиев“. За кратко трамваите, преминаващи оттам, бяха преустановили движението си в двете посоки. 

На място пристигна патрулка, а малко след това и линейка, която транспортира жената, за да ѝ бъде оказана необходимата медицинска помощ. 

Движението на трамваите в двете посоки бе възобновено веднага след отпътуването на линейката. 

