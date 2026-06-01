Момче с тротинетка блъсна възрастна жена върху трамвайни релси в центъра на София
Снимка Булфото
Тежък инцидент е станал в центъра на столицата.
Момче с тротинетка блъсна възрастна жена в центъра на София, предаде БГНЕС.
Инцидентът се разигра на трамвайните релси на столичната улица „Граф Игнатиев“. За кратко трамваите, преминаващи оттам, бяха преустановили движението си в двете посоки.
На място пристигна патрулка, а малко след това и линейка, която транспортира жената, за да ѝ бъде оказана необходимата медицинска помощ.
Движението на трамваите в двете посоки бе възобновено веднага след отпътуването на линейката.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!