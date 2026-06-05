Момче се удави в река Мъглижка

Снимка Областна администрация - Ловеч, илюстративна

Трагедия в град Мъглиж. Дете на 14 години се удави в река Мъглижка. Момчето е било с приятели, като решили да скочат в баражите на пълноводната и ледена река.

След скока не изплувало и приятелите му викат на помощ охранители, които минавали в района, пише nova.bg.

Бурната река завлякла тялото на детето на близо 500 метра, където било открито безжизнено. Мястото е привлекателно за децата, които често се къпели във вировете през лятото.

Редактор "Екип на Петел",

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