Момче загина при тежка катастрофа край самуилското село Богданци

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Непълнолетно момче загина при тежка катастрофа в самуилското село Богданци, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Инцидентът е станал около 23:15 часа. Лек автомобил „БМВ“, управляван от 20-годишен младеж от разградското село Мортагоново, е излязъл от пътното платно на десен завой, преобърнал се е и се е ударил в крайпътна канавка. При произшествието на място е загинал 14-годишен пътник от самуилското село Кривица, който е пътувал в автомобила. Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. От него е взета и кръвна проба за химичен анализ, посочват от полицията, пише БТА.

Тялото на загиналото момче е транспортирано за аутопсия в болницата в Търговище. По случая е образувано досъдебно производство.

Общо 1252 са нарушенията на Закона за движение по пътищата, установени през миналата седмица на територията на област Разград. През периода са регистрирани две пътни произшествия, при които са пострадали двама.

Редактор "Екип на Петел",

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