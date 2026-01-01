Момченце е първото родено бебе във Варна за 2026 година

Пиксабей

Стана ясно, че последното новородено бебе в Специализираната болница по акушерство и гинекология „Проф. д-р Димитър Стаматов“ във Варна е момиче.

То тежи 3090 г. След полунощ в здравното заведение все още няма раждане, предава Радио Варна.

Момченце е първото бебе в Родилното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение „Св .Анна“ във Варна. То е родено в 2.27 часа тази сутрин с тегло 3060 г.

