Момченце е първото родено бебе във Варна за 2026 година
Пиксабей
Стана ясно, че последното новородено бебе в Специализираната болница по акушерство и гинекология „Проф. д-р Димитър Стаматов“ във Варна е момиче.
То тежи 3090 г. След полунощ в здравното заведение все още няма раждане, предава Радио Варна.
Момченце е първото бебе в Родилното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение „Св .Анна“ във Варна. То е родено в 2.27 часа тази сутрин с тегло 3060 г.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!