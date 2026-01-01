Момчета близнаци са първите бебета в Шумен за 2026 година

Снимка: Пиксабей

Близнаци от мъжки пол са първите бебета, родени в шуменската болница през 2026 г. Те са от първата бременност на майка им и са родени с цезарово сечение, в тридесет и пета седмица от бременността, месец преди термина. Това каза за БТА д-р Лиляна Маринова Куздова, началник на Неонатологичното отделение в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Шумен.

Тя добави, че бебетата са недоносени. Първото от тях е родено в 1:30 ч. на 1 януари и тежи 2,29 кг, а второто е родено в 1:32 ч., като тежи 1,9 кг. Майката на близнаците е от Шумен, уточни д-р Куздова.

В 8:17 ч. днес е родено първото за годината момиче в шуменската болница, то е нормално доносено. Раждането му премина нормално, каза началникът на отделение в МБАЛ - Шумен.

Последното за 2025 г. бебе е нормално доносено, от мъжки пол, родено е на 30 декември в 9:30 ч. в МБАЛ - Шумен с планово цезарово сечение, допълни д-р Куздова. По думите ѝ през 2025 г. в шуменската болница е имало 676 раждания, като освен това през здравното заведение са преминали още 85 бебета, които не са родени в него.

Първите бебета, родени в болницата в Шумен за 2025 г. бяха момче и две момичета. Общо 688 бебета са родени в МБАЛ - Шумен през 2024 г.

