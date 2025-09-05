Момчетата на България с победа на старта на европейските квалификации

снимка: Пиксабей

България до 21 започна успешно квалификациите за Евро 2027. Момчетата на селекционера Александър Димитров победиха Гибралтар с 3:0 в Пазарджик, като бяха по-добрият отбор на терена. Георги Лазаров (17, 26) беше точен за "лъвчетата" на два пъти. Никола Илиев (42) оформи крайния резултат след точно изпълнение на дузпа.

Другите отбори в групата са Португалия, Азербайджан, Чехия и Шотландия.

В 7-ата минута България създаде добра възможност за гол. Цветанов нахлу в наказателното поле на противника и стреля силно, а от голлинията с шпагат бранител изчисти топката. Минута по-късно Асен Митков центрира от десния фланг, а Боби Рупанов нанесе ножичен удар, при който топката прелетя над вратата.

В 10-ата минута Митков подаде в коридор към включилия се в атака Полендаков. Той влезе в наказателното поле и извади топката назад, а атаката завърши със силен удар на Никола Илиев, който премина на сантиметри от гредата. Пет минути по-късно видяхме и първата вратарска намеса на стража на Гибралтар. Той отрази силен удар на Никола Илиев.

В 17-ата минута Асен Митков показа добра техника и се разходи между защитата. Лошо изчистване на бранител подари топката на Георги Лазаров, който ознаменува дебюта си за националния отбор с хубав гол. В 26-ата минута гредата спря България. Никола Илиев центрира отляво, а Борислав Рупанов насочи топката с глава към далечния ъгъл. Когато изглеждаше, че топката ще влезе във вратата, Хари Виктор се разтегна и с ръка изби топката в страничния стълб.

Минута по-късно резултатът стана 2:0. Борислав Рупанов стреля с глава, а стражът на гостите изби точно на крака на Георги Лазаров, който не сбърка от близко разстояние.

От нищото Гибралтар можеше да намали изоставането си. Центриране от фаул позволи на Карингтън да стреля с глава. Алекс Божев беше на мястото си и улови топката. В 55-ата минута Теодор Иванов отправи техничен удар от границата на наказателното поле, но топката премина опасно покрай гредата.

В 55-ата минута мощен изстрел на Коко Илиев с десния крак беше парира от вратаря Хари Виктор. Секунди след като се появи в игра, Борислав Димитров можеше да се разпише. Техничен пас на Асен Митков с външната част на обувката намери нападателя, а неговият удар по земя премина встрани от вратата, предаде Спортал.

В 65-ата минута играчът на Левски Асен Митков се контузи при дрибъл и трябваше да бъде заменен от Антоан Стоянов. В 74-ата минута Алекс Божев трябваше да показва класа. Защитата пред него заспа и позволи на Брито да нанесе удар с глава, насочен точно под горната греда. С една ръка българският вратар успя да избие топката в корнер.

Въпреки по-добрите изяви на родните национали, в добавеното време Божев трябваше да предотвратява сигурен гол.

