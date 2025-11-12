Момиче на 11 години е блъснато от трамвай в центъра на София

Кадри: Фейсбук, Катастрофи в София, Н. Шопов

Момиче на 11 години е било блъснато от трамвай на ул. "Граф Игнатиев" в София днес, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.

От дирекцията допълниха, че момичето е било на колело. По първоначална информация детето е добре, било е прегледано на място, където все още има полицейски екипи.

От Центъра за спешна медицинска помощ в София съобщиха за БТА, че сигналът е постъпил в 13:35 ч., а в 13:40 линейката е била на място.

Медицинският екип е установил, че пострадалото момиче вече е транспортирано до лечебно заведение.

Екипът е оказал на място помощ на ватмана – жена на 51 г., на която е предложена хоспитализация, но тя е отказала.

Пострадалото момиче е транспортирано в болница "Пирогов", казаха за БТА от лечебното заведение. Извършват се необходимите прегледи и изследвания на детето.

