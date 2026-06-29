Момиче на 12 години спаси майка си, на която ѝ прилошало, докато шофира на магистрала „Струма“

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Момиче на 12 години успя да спаси майка си, на която ѝ прилошало, докато шофирала на магистрала „Струма“, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Перник.

Около 12:00 ч. вчера детето е подало сигнал на спешния телефон 112.

То разказало, че докато майка му шофирала в посока от София към Перник, ѝ станало лошо и тя изпаднала в безсъзнание, а автомобилът продължил да се движи по магистралата.

Докато държало волана и овладявало колата, момичето запазило хладнокръвие - разговаряло по телефона и запознало със ситуацията оператора, който бил на линия.

Последвала незабавна координация между детето, дежурните служители на Второ районно управление и Областната дирекция на МВР в Перник.

Докато автомобилът се движел по магистралата, момичето успяло да овладее ситуацията, да изведе колата в аварийната лента и да я спре, натискайки старт-стоп бутона.

След спирането на автомобила медицинските екипи поели грижата за майката. Тя била транспортирана в болница, където лекарите установили, че е получила инсулт, уточниха още от полицията в областния град.

Редактор "Екип на Петел",

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