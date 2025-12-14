Момиче се самоуби на рожден ден

Булфото

Дете се е самоубило в кърджалийския квартал „Възрожденци“, съобщи 24rodopi.com.

„Трагедия, момичето е било на рожден ден на своя приятелка. Какво се е случило там, не знаем“, споделиха източници.

„Тя бе чудесно момиче“, казаха още запознати.

