Момиче шие тайно първото българско знаме 6 месеца

Разказаха историята на първото българско знаме.

Първообразът на българския трибагреник показват от Националния военноисторически музей. Специално за 3 март знамето, което рядко напуска фондохранилището, ще бъде изложено за посетители.

Първообразът на знамето е проектирано от Иван Параскевов и е изработено от неговата дъщеря Стилияна, като е предназначено за доброволческите дружини по време на Руско-турската война, но това така и не се случва.

"Историята на знамето започва преди 150 г. в Браила, в дома на Иван Параскевов. По време на обсъждания как да бъдат събрани пари за създаването на знамена за бъдещите доброволчески дружини. Иван Параскевов казва, че той самият ще поеме грижата за създаването на знаме и сам проектира този трицвет, който в последствие ще се превърне в първообраз на нашия национален флаг", разказа в сутрешния блок на бТВ зам. директор на музея Деяна Костова.

Той е казвал, че знамето трябва да бъде подредено по точно определен начин - белият цвят да е най-отгоре, защото започва с "Б" като България, а България винаги трябва да бъде над всичко. Под него да бъде поставен зеления цвят, като символ на планините и горите, а в основата му да бъде червения цвят - символ на пролятата кръв за свободата, но и символ на мощта.

Той дава задачата за изработката на това знаме на едва 14-годишната си дъщеря Стилияна и в пълна тайна, в продължение на почти 6 месеца момичето шие това знаме, което да бъде дадено на опълченските дружини. Поръчани са специални материали от Виена - скъпа коприна от "Атлас", перли, които детето сплита в знамето.

Руското командване обаче не иска да се вее друго знаме, освен самарското, казва Костова.

Години по-късно в парламента обсъждат и гласуват чл 23. от Конституцията - знамето да бъде трицветно - бяло, зелено и червено.

Всички, които искат да видят първообраза на българското знаме може да бъде видяно само днес, в Националния военно-исторически музей.

