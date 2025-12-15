Момичета пафкат повече спрямо момчетата в V – VII класове у нас

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

33 процента от момичетата павкат, спрямо 20,4 процента от момчетата. Това сочат данните на глобално проучване на тютюнопушенето сред младите хора у нас.

Цифрите са сред ученици в V – VII класове, като обхваща както цигари, така и нагреваеми изделия.

Всяко четвърто дете у нас, което е на възраст между 13 и 15 години, употребява тютюневи изделия - както цигари, така и нагреваеми или бездимни устройства. България е на първо място в Европейския съюз по употреба на тютюневи изделия сред подрастващите. От Коалицията за живот без тютюн и никотин настояват за забрана и на електронните цигари на закрито, както и за здравно образование в училищата, съобщиха по Нова телевизия.

Въпреки изричната забрана на непълнолетни да се продават тютюневи изделия, включитлно бездимни или нагреваеми, по данни на глобално проучване на тютюнопушенето сред младите хора 63,7 процента от децата си купуват цигари, без да бъдат проверявани за пълнолетие, както законът изисква.

Процентът на децата пушачи у нас остава тревожно висок. "За България, както и за Европа, има спад на употребата. Две линии вървят през годините надолу, но българската линия върви с 10 и повече процента над европейската", обяснява психологът Анина Чилева от Националния център по обществено здраве и анализи.

"Феноменът в България е ужасяващ – момичетата във възрастовата група 16-17 години пушат повече от момчетата", констатира доц. Михаил Околийски, който е член на УС на Коалиция за живот без тютюн и никотин.

