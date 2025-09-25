Момичета унижават своя съученичка в София, карат я да целува обувки

Пиксабей

Клип с унижения над момиче, заснет от участниците в конфликта, се разпространява в социалните мрежи.

На кадрите се вижда как група момичета упражняват насилие над своя съученичка. Детето е удряно и скубано, принудено да коленичи и дори да целува обувките на едно от момичетата.

Група момичета е на видима възраст 12-13 години. Насилието се случва посред бял ден в краен софийски квартал.

Разпространението на видеото предизвика буря от възмущение. Стотици потребители в социалните мрежи изразиха възмущението си и призоваха институциите да се самосезират.

Вече е сезирана Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) по случая.

От СДВР потвърдиха информацията пред БНТ и заявиха, че три от момичетата са установени и са разпитани в 8-о Районно управление в присъствието на родител. Установен е и разпространителят на видеата.

От Държавната агенция за закрила на детето съобщиха пред БНТ, че са се самосезирали и са информирали всички компетентни институции за случая, сред които СДВР, дирекция "Киберсигурност" към ГДБОП и Агенция "Социално подпомагане".

От Агенцията за закрила на детето заявиха, че са поискали от ГДБОП да свалят клипа. Антимафиотите заявиха за БНТ, че са уведомени за случая и работят по него.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!