Момичето, нападнато от куче в село край Казанлък, е в стабилно състояние

Стопкадър Нова Тв

Тежък инцидент вдигна лекарите на крак през нощта. 6-годишно момиче беше нападнато от куче Кане Корсо. Случаят е от казанлъшкото село Кънчево. Детето първоначално е било откарано в Университетската болница в Стара Загора, а впоследствие транспортирано в Пловдив, където са извършени първоначалните прегледи. Нараняванията му са основно по главата. По информация на NOVA състоянието му е стабилизирано, като се очаква повече информация от лекарите в ранния следобед днес.

Детето и баща му били на гости, а въпреки че домашното животно било гледано на друго място – то все пак успяло да стигне до двора, където седели всички, и да нападне момичето. Детето е с множество сериозни травми. Собственикът на кучето е подал сигнал на телефон 112.

„Кучето просто открехва вратата, влиза в другия двор и нахапва детето”, каза стопанинът. И увери, че домашният му любимец живее зад висока ограда и при заключени врати. Животното никога не е проявявало подобна агресия.

По случая вече е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. Разследването трябва да установи как се е стигнало до нападението и дали собственикът на животното е изпълнил задълженията си по осигуряване на безопасността.

Според информацията, с която разполагат разследващите към момента, кучето е било във вътрешния двор на имота, където има изградена клетка и допълнителни ограждения. По време на инцидента обаче животното - 8-годишният Хектор, е успяло да достигне до детето.

По информация на полицията документите на кучето са били проверени още в деня на инцидента и към момента не са установени нарушения, свързани с регистрацията на животното. Собственикът не е задържан.

Редактор "Екип на Петел",

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