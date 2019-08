Момичето от тази снимка не подозираше за опасността, на която е била изложена

Снимка: Туитър

Брук Милс е ученичка от Оубърн, малко градче в щата Алабама. Момичето е било с майка си в деня, когато е завършила 7-и клас. За да запечатат момента от този ден, майка ѝ я помолила да ѝ направи няколко снимки и Милс е приветствала идеята ѝ.

Така жената направила две снимки, преди да забележи змията на дървото зад дъщеря си, която - по думите ѝ - била заела позиция за атака.

,,Брук, бързо ела тук! Разкарай се от дървото!'', е казала на дъщеря си жената, цитирана от Ен Би Си, пише novini.bg.

TRENDING: At first glance, the back to school picture of 7th grader Brooke Mills looks especially cute, BUT LOOK CLOSER..https://t.co/V2fkLd51e5 pic.twitter.com/RBxRhdTqaL