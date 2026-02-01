Мона с първи думи за Дара: Аз ще бъда във Виена. И гордо ще нося българското знаме

Кадър Фб

Не спират коментарите след избора на Дара да представлява България на Евровизия във Виена.

Според мнозина истинският победител е била Мона.

Младата певица каза първите си думи:

Благодарна съм за емоцията, която изпитах снощи…по време на изпълнението ми. Защото такова чудооо - никога в живота ми не бях изпитвала. Благодаря на прекрасните хора от моя екип, защото знам, че дадохме всичко от себе си. На 100% и точно заради това съм толкова щастлива днес. Благодаря на @bnt.bg_ за възможността да покажа на България своето изкуство. И да даря дори частица добрина на публиката. Поздравления за @darnadude и @virginiarecords . С нетърпение чакам май месец, за да подкрепя Дара във Виена. Защото аз ще бъда там. И гордо ще нося българското знаме. Но най-благодарна съм за всички вас, които не спирате да ме подкрепяте и да вярвате в мен. Знам, че това е само началото. И идва светлина. Защото аз я нося.

