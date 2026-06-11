Мондиал 2026: От днес светът е футбол

кадър: Нова тв

Започва най-мащабното първенство по футбол в историята. За първи път Мондиалът ще се проведе на територията на три държави – Мексико, Съединените щати и Канада. В спор за световната титла ще влязат рекордните 48 отбора.

В мача на откриването тази вечер на легендарния стадион "Ацтека" Мексико ще се изправи срещу Република Южна Африка. Преди двубоя ще се проведе първата от трите церемонии по откриването на Мондиала. Главни герои в нея ще бъдат Шакира, Салма Хайек, Джей Балвин и други, предаде Нова телевизия.

В петък следват още две церемонии – в Торонто и Лос Анджелис. Световното първенство ще продължи до 19 юли.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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