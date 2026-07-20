Мондиалът в цифри: 1,8 милиарда зрители и над 9 милиарда долара приходи за ФИФА

Пекселс

Световното първенство по футбол остави след себе си не само зрелищни мачове и нов шампион, но и редица теми, които излязоха далеч извън рамките на спорта. Освен за футболните емоции, форумът ще бъде запомнен с икономическия ефект, туристическия поток, политическите дебати и срещите между хора от различни култури.

Според прогнози рекордните 1,8 милиарда души са гледали финала на Мондиала. По думите на самия президент на ФИФА Джани Инфантино то е „счупило всички рекоди”. 6 811 000 фенове са посетили на живо общо всички мачове в страните домакини, а 80 000 души гледаха финала на живо от стадина „МетЛайф Стейдиъм“ в Ийст Ръдърфорд, предаде Нова телевизия.

Шампионатът е донесъл значителни приходи както за ФИФА - над 9 милиарда долара, така и за градовете домакини в Съединените щати. Само от въведените паузи за хидратация световната футболна централа е реализирала допълнителни приходи от около 250 милиона долара.

Първенството се нарежда сред най-скъпите в историята, но същевременно генерира сериозни приходи за местния бизнес. По оценки, над 15 милиона туристи са посетили страната по време на турнира, което се е отразило положително на хотелиерството, ресторантьорството и търговията.

Наред с футболните емоции, форумът беше съпътстван и от политически теми. Обществено внимание предизвикаха отношението към иранските спортисти, миграционната политика на американския президент Доналд Тръмп, както и коментарите за евентуално политическо влияние върху решенията на ФИФА.

Въпреки противоречията, атмосферата около шампионата създаде възможност милиони фенове да опознаят по-добре Съединените щати.

Сред приятните изненади на първенството репортерът открои и представянето на дебютанта Кабо Верде, който остави силни впечатления с изявите си. Въпреки че не достигна до финала, отборът се превърна в една от приятните изненади на турнира.

Въпреки високите цени на билетите, които ограничиха достъпа на част от привържениците до стадионите, милиони зрители по света проследиха срещите пред телевизионните екрани. А световното първенство за пореден път показа, че е много повече от футбол – то е глобално събитие, което обединява хора, култури и истории.

Редактор "Екип на Петел",

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