Мони Николов и Локомотив с нова гръмка победа в Русия

Кадър БНТ

Чудесните изяви на наш волейболен ас зад граница продължават.

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) постигнаха 11-а победа в Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов и Андрей Жеков победиха като гост Енисей в Красноярск с 3:1 (22:25, 25:18, 25:19, 25:21) в дербито на Сибир, пише Sportal.bg.

Това бе 11-и успех за Локомотив от началото на сезона и с актив от 33 точки Мони Николов и съотборниците му заемат второ място във временното класиране с актив от 33 точки (11 победи, 2 загуби).

Мони Николов изигра поредния си силен двубой и записа 9 точки (2 аса, 4 блока, 50% ефективност в атака) и получи най-високата оценка на волейболист в мача 7.2.

Диагоналът Иля Казаченков стана най-резултатен с 25 точки (2 аса, 66% ефективност в атака - 15).

Омар Курбанов добави още 19 точки (2 блока, 63% ефективност в атака, 23% перфектно и 57% позитивно посрещане - +10).

Централните блокировачи Дмитрий Лизик (3 блока, 67% ефективност в атака - +7) и Илиян Куркаев (2 блока, 69% ефективност в атака - +9) добавиха по още 13 точки.

Евгений Рибаков реализира 14 точки (1 блок, 50% ефективност в атака - +8) за Енисей.

ЕНИСЕЙ (КРАСНОЯРСК) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 1:3 (25:22, 18:25, 19:25, 21:25)

ЕНИСЕЙ: Максим Крескин 1, Виталий Фетцов 5, Руслан Галенов 11, Жига Щерн 11, Сергей Бусел 7, Денис Подколзин 2 - Александър Янутов-либеро (Евгений Рибаков 14, Константин Осипов 1, Денис Голубев-либеро, Никита Кухно, юрий Цепков 3)

Старши треньор: ЮРИЙ ФИЛИПОВ

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 8, Иля Казаченков 25, Омар Курбанов 19, Александър Маркин 3, Дмитрий Лизик 13, Илияс Куркаев 13 - Семьон Кривитченко-либеро

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ.

