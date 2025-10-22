Мони Николов прави чудеса в Русия
Кадър Ютуб
Заби 6 аса, направи 5 блокади и ръководи нападението на Локо към категоричен обрат
Световният вицешампион с националния отбор на България Симеон Николов записа втора поредна победа в Суперлигата на Русия с Локомотив Новосибирск, пише Флагман
Носителят на Купата на Русия, който е воден от Пламен Константинов, победи у дома Динамо-Урал Уфа с 3:1. В отделните части 38:40, 25:17, 25:15, 25:17.
Домакините имаха проблеми в препълнената до краен предел "Локомотив Арена" само в първата част.
Симеон Николов завърши двубоя с 13 точки. Той заби 6 аса и направи 5 блока. Направи и 2 точки от атака. 13 пункта за 4 гейма за разпределител е невероятно постижение.
Диагоналът Раджабдибир Шахбанмирзаев отбеляза 6 точки, влезлият като резерва на този пост Илия Казаченков добави 5.
Много класните посрещачи Сам Деру и Омар Курбанов записаха по 16 и 14 т.
Центърът Дмитрий Лизик бе отличен с 15, а другият център Илияс Куркаев добави 9 точки.
В първия кръг Локо победи с 3:0 като гост Камерово.
Факторът Симеон пък започва да се усеща все по-силно.
Междувременно брат му Александър забоде 30 точки за победа на Чивитанова също в 4 гейма, но в елита на Италия.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!