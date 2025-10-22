Мони Николов прави чудеса в Русия

Кадър Ютуб

Заби 6 аса, направи 5 блокади и ръководи нападението на Локо към категоричен обрат

Световният вицешампион с националния отбор на България Симеон Николов записа втора поредна победа в Суперлигата на Русия с Локомотив Новосибирск, пише Флагман

Носителят на Купата на Русия, който е воден от Пламен Константинов, победи у дома Динамо-Урал Уфа с 3:1. В отделните части 38:40, 25:17, 25:15, 25:17.

Домакините имаха проблеми в препълнената до краен предел "Локомотив Арена" само в първата част.

Симеон Николов завърши двубоя с 13 точки. Той заби 6 аса и направи 5 блока. Направи и 2 точки от атака. 13 пункта за 4 гейма за разпределител е невероятно постижение.

Диагоналът Раджабдибир Шахбанмирзаев отбеляза 6 точки, влезлият като резерва на този пост Илия Казаченков добави 5.

Много класните посрещачи Сам Деру и Омар Курбанов записаха по 16 и 14 т.

Центърът Дмитрий Лизик бе отличен с 15, а другият център Илияс Куркаев добави 9 точки.

В първия кръг Локо победи с 3:0 като гост Камерово.

Факторът Симеон пък започва да се усеща все по-силно.

Междувременно брат му Александър забоде 30 точки за победа на Чивитанова също в 4 гейма, но в елита на Италия.

