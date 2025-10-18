Мони Николов с летящ старт в Русия

Кадър Ютуб

18-годишният национал Симеон Николов и неговите съотборници от Локомотив (Новосибирск) записаха летящ старт в Суперлигата на Русия, предаде Спортал.

Възпитаниците на Пламен Константинов, който за 10-ти поредни сезон започва начело на Локомотив, победиха като гост Кузбас в Кемерово с 3:0 (25:18, 25:15, 25:22) в мач от първия кръг.

Симеон Николов игра цял мач и записа 6 точки (1 ас, 2 блока, 75% ефективност в атака, -1) и получи за играта си най-високата оценка за ефективността на играта си 7.2.

Със оценка 7.2 се отличи и Илияс Куркаев, който записа 8 точки (1 ас, 3 блока).

Омар Курбанов бе най-резултатен за Локомотив с 12 точки (1 ас, 4 блока).

