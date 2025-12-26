Мони Николов се размина със Суперкупата на Русия

Кадър Youtube

Отборът на Симеон Николов - Локомотив Новосибирск, остана на второ място във волейболната Суперкупа на Русия. Воденият от българския треньор Пламен Константинов отбор загуби на финала от Зенит Казан с 1:3 (19:25, 17:25, 25:23, 21:25) гейма, посочва БНР.

Българският национал реализира 4 точки.

Най-резултатните играчи на финала бяха диагоналите на двата отбора: Иля Казаченков от Новосибирск отбеляза 22 точки, докато легендата на Казан Максим Михайлов - 21.

На полуфиналите Зенит Казан победи Зенит Санкт Петербург с 3:2, а Локомотив се наложи над Динамо Москва с 3:1.

Зенит Казан спечели Суперкупата на Русия за трети пореден и общо 11-и път в историята си. Клубът държи рекорда за най-много трофеи. Динамо Москва е печелил четири пъти.

Локомотив пък загуби финалния мач за трофея за четвърти път.

