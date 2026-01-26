Мони Николов стана номер 1 в Русия

Булфото

С 55% подкрепа Симеон Николов оглави класацията за най-добър разпределител сред феновете на волейбола в Русия.

Младият играч на "Локомотив" (Новосибирск) изпревари конкурентите си Константин Абаев (23%) и Роман Порошин (10%), заемайки първото място в анкетата.

Гласуването на феновете за №1 по постове за първия полусезон в руското волейболно първенство се проведе между 21 и 25 януари в telegram канала на шампионата.

Очаква се между 26 и 29 януари треньорите от Суперлигата на Русия ще изберат окончателния състав на Символичния отбор на първенството, който ще бъде обявен на 30 януари, пише gol.bg.

