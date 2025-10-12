Мони Николов замина в Русия

Булфото

Младият волейболист тренира под ръководството на Пламен Константинов и Андрей Жеков

Разпределителят на националния отбор по волейбол Симеон Николов започна подготовка с новия си клуб Локомотив Новосибирск. 18-годишният Николов вече тренира под наставленията на старши треньора Пламен Константинов и неговия помощник Андрей Жеков.

Жеков беше част от щаба на Джанлоренцо Бленджини по време на световното първенство във Филипините, където България зае второто място и спечели сребърните медали, предаде Дунав мост

Първи професионален трансфер

За младия разпределител това е първи трансфер при мъжете на подобно ниво. През миналата година юношата на Левски играеше в Колежанския шампионат на САЩ за университета "Лонг Бийч Стейт", където спечели титлата.

Трансферът на Николов в носителя на Купата на Русия Локомотив Новосибирск беше обявен през май тази година. Според руския специализиран сайт "БО Спорт" трансферът на младия български разпределител е сред най-големите за лятото в Русия.

Семейство на волейболисти

Симеон Николов е син на волейболната легенда Владимир Николов и брат на Александър Николов - също разпределител на националния отбор. И двамата братя бяха основна част от състава, който спечели сребърните медали на световното първенство във Филипините през септември тази година.

Договорът на Николов с Локомотив Новосибирск е за една година с опция за удължаване с още две сезони.

