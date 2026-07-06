Моника Балаян: Смехът е бил забранен, а българският народ обича да се смее

Кадър Bulgaria On Air

Българският народ обича да се смее. Това каза в предаването "Операция История" писателката Моника Балаян - автор на поредицата "Смехотерапия" и съавтор на "Хиперсъзнание".

"Смехът изглежда като присъщо естествено състояние на човека. Но в древните времена смехът е бил забранен. И то забранен не само в България, а в цяла Европа - това се е приемало не просто за лош тон, а за грях. Било е опасно човек да се смее гръмко", разкри тя пред Bulgaria On Air.

Балаян бе категорична - не е клише, че смехът лекува и има научни изследвания, които го потвърждават.

През 2011 година Моника Балаян създава курса "Смехотерапия", където обединява психологията и смеха, като стъпва на събрани научни данни за смеха, разказа още тя и разкри част от тях.

"Пет минути смях вдигат имунитета - доказано е. Когато човек редовно се смее, се балансират вълните в мозъка - намалява се кръвното налягане, подобрява се обменът на веществата, имунните клетки се засилват, червата и стомашните процеси също, нормализира се кръвната захар - и това го говори световната наука", подчерта писателката.

Редактор "Екип на Петел",

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