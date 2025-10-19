Моника Василева: За това сме виновни ние като родители

Снимка Пиксабей

Доста често се наблюдава агресия между децата. Върху това оказваме голямо влияние и ние като родители - чрез възпитанието, ценностите в семейството и обществото. Това каза в предаването "Метроном" по Радио "Фокус" Моника Василева от Националната женска организация на ВМРО.



Като методи за справяме с агресията сред децата Василева предложи: извънкласни дейности, безплатен спорт, програми от МОН и повече дискусии с децата относно агресивното поведение.



За влиянието на социалните мрежи



"Много голяма част от родителите предоставяме телефони на децата в твърде ранна детска възраст и не обръщаме внимание на това какво гледат", каза тя и даде за пример видеото с децата, покатерили се на 200-метров кран в София.



"За това сме виновни ние като родители", подчерта Василева.



Исландския модел за решаване на проблемите с агресия при децата



"Този метод беше приложен за първи път през 2017 година в училище в град Стралджа. Оказва се, че за една година моделът работи доста ефективно. Агресията е намаляла - около 40% и има доста по-висока посещаемост в клас. Това е подход за интеграцията и адаптацията на деца с проблемно поведение", обясни тя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!