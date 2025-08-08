кадър: Диема спорт

Монтана и Ботев (Враца) завършиха 0:0 на стадион “Огоста” в двубой от четвъртия кръг на efbet Лига. Това бе първо дерби на Северозапада откакто домакините в днешния мач се завърнаха в родния елит. Врачани доминираха повече през първата част, като тогава дойде и най-чистата им възможност да вкарат, но Антоан Стоянов пропусна дузпа (18’). През второто полувреме Монтана поизравни играта, но почти до финалните минути на срещата липсваха интересни ситуации. Все пак в края двата тима се активизираха и нацелиха гредата по веднъж. Първо Даниел Генов стори това в 79-ата минута, а малко по-късно Владислав Цеков също нямаше късмет (83’).

В крайна сметка до попадение не се стигна и отборите си поделиха по една точка. По този начин и Монтана, и Ботев (Враца) продължават да бъдат без победа от старта на сезона и все още чакат първите си три точки. Това обаче е първи мач и за двата тима, в който те не допускат попадение в своята врата. Врачани имат вече три равенства и една загуба, а Монтана е с два хикса и два неуспеха.

След равностойно начало първият удар в дербито дойде в 9-ата минута. Тогава Иван Коконов засече центриране от корнер с глава, но не успя да натисне повече топката, за да я прати в очертанията на вратата.

В 14-ата минута Ботев организира атака, която завърши с удар на Мартин Смоленски от границата на наказателното поле. Топката се отклони в Антон Тунгаров, а футболистите на гостите веднага изявиха претенции, че играчът на Монтана е спрял кълбото с ръката си. Първоначално главният съдия нищо не отсъди, но след преразглеждане на ситуацията с ВАР бе решено да се даде дузпа за Ботев.

Даниел Генов взе топката, за да изпълни наказателния удар, но след това реши да позволи на Антоан Стоянов да стреля. Това обаче сякаш се оказа грешното решение, тъй като младият халф шутира, но Васил Сименов спаси и запази равенството в срещата.

В следващите минути врачани стояха една идея по-добре на терена. В 30-ата минута Аймен Суда опита късмета си от дистанция, но Симеонов улови. До края на полувремето Монтана изравни играта, като опита няколко атаки, но те не доведоха до нищо. По този начин двата тима се оттеглиха при нулево равенство в почивка.

Второто полувреме започна с удар за Монтана, но опитът на Илиадис беше неточен. В 53-ата минута гостите организираха контраатака, при която Владислав Найденов се откъсна и остана сам срещу Васил Симеонов. От малък ъгъл обаче стражът на домакините спаси, предава Спортал.

В следващите минути двубоят доста забуксува. Положения липсваха и интересни ситуации почти нямаше. Монтана подобри играта си в сравнение с това, което показа през първата част, но без да успее да затрудни Димитър Евтимов.

В 79-ата минута Ботев отново беше близо до това да открие резултата. След центриране от пряк свободен удар се получи неразбирателство между Васил Симеонов и бранител на Монтана, последва суматоха, а топката стигна до Дани Генов. Нападателят стреля от близко разстояние, получи си рикошет и топката се отклони от страничния стълб.

4 минути по-късно Монтана отговори. След центриране от корнер Владислав Цеков засече добре с глава, но кълбото срещна напречни стълб.

До края на мача повече интересни положения нямаше и така срещата завърши 0:0. В крайното класиране Монтана към момента заема 13-ото място с две точки. Ботев е 9-ти с един пункт повече.

МОНТАНА 0:0 БОТЕВ (ВРАЦА)

Стартови състави:

Монтана: 30. Васил Симеонов, 15. Кристофът Ачемпонг, 5. Мартин Михайлов, 4. Никола Борисов, 18. Костадин Илиев, 23. Антон Тунгаров, 3. Илиас Илиадис, 7. Борис Димитров, 25. Соломон Джеймс, 10. Александър Тодоров, 17. Иван Коконов;

Ботев: 25. Димитър Евтимов, 20. Аймен Суда, 8. Антоан Стоянов, 4. Ариан Кабаши, 97. Владислав Найденов, 9. Даниел Генов, 32. Мартин Дичев, 24. Мартин Смоленски, 11. Мартин Ачков, 36. Милен Стоев, 2. Никола Влайкович.

