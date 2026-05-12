"Монти Мес" с ново заведение за храна за дома и офиса във Варна

В понеделник (11 май) Българска кухня "Монти мес" отвори ново заведение за храна за дома и офиса във Варна. То се намира на улица " Тролейна" 9 в квартал "Младост".

Там ще откриете вкусни готвени специалитети, добро обслужване и комфорт по време на вашия обяд или вечеря. Обектът разполага с достатъчен брой седящи места, като на ваше разположение има и лятна градина.

Ще имате възможност да изберете от разнообразен списък със супи, основни ястия и десерти. За апетитните блюда на "Монти мес" отговаря шеф-готвач с богата визитка и авторски рецепти за българска кухня, която ще е основна част в менюто. Разбира се, не са забравени и някои от най-апетитните предложения от европейската и световна кулинария.

Заведението е успяло да постигне перфектния баланс между безкомпромисно качество и разумни цени, което го прави достъпно удоволствие за всеки гост.

Гозбите са различни за всеки ден от седмицата, приготвени са по избор на главния готвач и са съобразени със сезона и с желанията на дългогодишните клиенти.

Може да посетите българска кухня "Монти мес" от понеделник до петък между 9:00 и 19:00 ч. След 17:00 ч. има и отстъпки в цените.

Отварянето на заведение в "Младост" е своеобразно завръщане в началото за марката с над 10-годишна история, тъй като първият ѝ обект бе именно в този квартал на морската столица.

С ежедневното меню може да се запознаете на място, в сайта www.montimes.bg и на фейсбук страницата на " Монти мес" .

Веригата за бързо хранене " Монти мес" има още два обекта за храна за дома и офиса във Варна, намиращи се на улица "Сан Стефано"15 и на улица "Отец Паисий"1 (лятно кино Тракия) . Марката е позната и с веригата си от магазини за месо .

За контакти:

Град Варна - улица "Тролейна" 9

Телефон за връзка в работно време: 0878778920

