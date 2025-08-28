Монтираха 240 м от реставрирания парапет на Дунав мост при Русе

Снимка: АПИ

Монтирани са 240 м от реставрирания парапет при основния ремонт на Дунав мост при Русе. Дейностите по съоръжението продължават в участъка в посока България. През последната седмица завърши повдигането на гребеновидните фуги в участъка на ниво асфалтова настилка, както и окабеляването на обновените осветителни тела, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Продължава производството на стоманобетонни пътни панели. Изработени са 8 нови и общо 645 от началото на ремонтните дейности.

Премахват се и асфалтови пластове от тротоарната зона и се демонтира парапет в отсечката в посока Румъния. Извършваните в момента дейности са подготовка за предстоящия ремонт на трасето и не пречат на трафика.

Очаква се строително-монтажните работи на участъка в посока България на Дунав мост да завършат в началото на септември. След което работата по съоръжението ще продължи в 320-метрова отсечка в платното за Румъния.

Ремонтните дейности на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

