Монтиран е вторият линеен ускорител в СБАЛОЗ – Варна

снимка: СБАЛОЗ – Варна

Втори линеен ускорител вече е монтиран в „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД. Той е предоставен от Министерството на здравеопазването като финансирането е осигурено по Плана за възстановяване и устойчивост, съобщават от болничното заведение.

Бункерът за новия апарат, който е позициониран на територията на стационара на болницата в кв. „Аспарухово“, както и нова сграда за нуждите на цялото отделение по лъчетерапия на болницата, се финансира от общинския бюджет. Целият проект е на стойност 7 882 858 евро, от които 64 423 евро е собственото финансиране от страна на болницата – за проектиране, строителен и авторски надзор. Безвъзмездното предоставяне от Министерството на здравеопазването на линеен ускорител, осигурен със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, е на стойност 3 005 783 евро.

Въвеждането на втория апарат е значима стъпка както за пациентите, така и за самото лечебно заведение. За СБАЛОЗ - Варна въвеждането му в експлоатация е много повече от закупуване на нов апарат – това е разширяване на капацитета на цялото лъчелечебно звено.

«Това означава възможност да бъдат лекувани повече пациенти от Североизточна България, без да се насочват към други градове, по-голям капацитет за прием на пациенти от други региони, предвид наличието на нощен стационар, по-малък риск от прекъсване на лечението, поради профилактика или ремонт на апарата, както и възможност за прилагане на съвременни и прецизни методи на облъчване с по-добра организация на графиците и по-удобни часове за лечение на пациентите - заяви началникът на отделението по лъчелечение д-р Христина Ивановска.

«Проектът е ключова стъпка в модернизацията на онкологичната помощ в Североизточна България и една сбъдната мечта на целия екип на отделението“, допълва тя.

Линейният ускорител на Elekta е съвременен, последен клас линеен ускорител, използван за високопрецизна радиотерапия и радиохирургия.

Апаратът съчетава много висока точност на облъчването, модерна образна навигация и възможност за провеждане на най-съвременните и усъвършенствани техники в лъчелечението като IMRT (модулиранo по интензитет лъчелечение), VMAT (обемно модулирано ротационно лъчелечение) и радиохирургия (SRS/SBRT). Системата е снабдена с образно насочване (IGRT) преди всяка процедура за прецизно позициониране и точно доставяне на лечебната доза и 4D образна верификация преди и по време на лечението, което позволява непрекъснат контрол върху позицията на тумора и максимално щадене на околните здрави тъкани. Високите дозови мощности позволяват значително по-кратки лечебни сесии, което подобрява комфорта на пациента и намалява вероятността за движение по време на облъчването.

Радиохирургията е високопрецизен метод на лъчелечение, при който висока доза йонизиращо лъчение се насочва към тумор или друга патологична зона с изключителна точност. Въпреки наименованието си, не се извършва хирургична интервенция – липсва упойка или разрез. Терминът „радиохирургия“ се използва, защото ефектът върху тумора е сравним с този на хирургичното отстраняване, но се постига по неинвазивен път. Техниката SBRT (Stereotactic Body Radiation Therapy), на български - стереотактична телесна лъчетерапия, е аналогът на радиохирургията за органи в тялото, докато SRS (стереотактична радиохирургия) се прилага основно за мозъчни и някои вътречерепни заболявания.

С монтирането на новия апарат, болницата вече е сред най-добре оборудваните центрове за лъчелечение в Североизточна България.

Редактор "Екип на Петел",

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