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Испанските власти започнаха днес да монтират 500-метрова плаваща преграда по морската граница между Сеута и Мароко, след като при масовото преминаване на мигранти през последните дни загинаха най-малко 67 души. Междувременно Испания съобщи, че през изминалата нощ не са били регистрирани нови случаи на незаконно навлизане в анклава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По данни на испанските власти от четвъртък насам около 50 000 души са навлезли в Сеута по суша и по море при безпрецедентен миграционен натиск по една от малкото сухопътни граници на Европейския съюз с Африка.

Испания съобщи, че над 48 000 от тях са се завърнали в Мароко в рамките на 48 часа, без да бъдат регистрирани сериозни инциденти.

Според правителството служители на Гражданската гвардия са започнали в 7:50 ч. местно време (8:50 ч. българско време) да изграждат новата преграда на вълнолома Тарахал – едно от основните места, през които мигрантите се опитват да навлязат в малкия испански анклав.

В изявлението се посочва, че плаващата надуваема преграда, заедно с линия от закотвени морски шамандури, ще се издига между 30 и 70 сантиметра над водата и ще достига до един метър под повърхността ѝ. Между двете прегради ще бъде оставен коридор, който ще позволи на плавателните съдове на Гражданската гвардия да патрулират в района.

Редактор "Екип на Петел",

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