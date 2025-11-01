Монтират конструкциите за козирките на стадион "Арена Варна"
01.11.2025 / 21:40 0
Кадър ФБ
Кадри от монтажа на конструкциите за козирките на стадион „Арена Варна“.
Етапът бележи важен напредък в реализацията на проекта и оформянето на облика на съоръжението, съобщават от там
