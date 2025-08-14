Мор на 15 август

Пиксабей

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно, като по-значителна облачност е възможно да се задържи над южните райони, където на отделни места не са изключени слаби превалявания.

Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за месеца.

В петък в повечето райони на страната денят ще бъде слънчев. В следобедните часове над Югозападна България и планинските масиви ще се развива купеста облачност и на места ще превали. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток, който в Югоизточна България ще се усилва временно до силен. Максималните температури ще достигнат летни стойности между 31° и 36°, като за София се очакват около 31°.

Синоптиците обявяват жълт предупредителен код за потенциално опасно време и силен вятър в 4 области на страната - Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. Там се очаква да духа временно силен вятър от изток-североизток с пориви до 20-22 m/s.

В планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове краткотрайни валежи са възможни на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа умерен, временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, а на 2000 метра – около 17°.

По Черноморието денят ще бъде слънчев, с временни увеличения на облачността през втората половина на деня, главно над южния бряг. Ще продължи да духа умерен, на моменти силен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха ще са между 27° и 29°. Температурата на морската вода остава приятна – 26°-27°, но вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!