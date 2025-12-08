Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Въпреки, че е още рано, но купонът в Банско вече тече. Причината е студентския празник. Навсякъде се чува силна музика, шумни компании вече загряват, а в този момент се преместват към механи и заведения, ресторанти и изобщо местата, на които ще празнуват, съобщи журналиста на Нова телевизия, Антон Чавдаров.

Море от студенти заля за една нощ Банско.

Пред камерата студентите разказаха, че за една нощ курортното градче се превръща в младежска столица.

Кувертите са разпродадени от преди месеци, съобщиха още от Нова телевизия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!