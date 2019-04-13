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Морето изхвърли делфин до Втора буна във Варна (снимка)

13.04.2019 / 15:25 3

Снимка: "Петел"

Морето изхвърли делфин до Втора буна във Варна.

Морският бозайник е силно разложен и гледката втрещи хора, които се разхождат край плажната ивица в дъждовния и хладен ден.

 

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Коментари
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12321 (преди 2 минути)
Рейтинг: 2961 | Одобрение: 1626
Писаха хората да не се употребява, ама кой да слуша...
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MrBean (преди 10 минути)
Рейтинг: 3378 | Одобрение: 1183
Новината е че кокаина убива,т'ва е!
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n eXu s (преди 31 минути)
Рейтинг: 22120 | Одобрение: -17440
И ква новина е това?
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