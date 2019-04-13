Морето изхвърли делфин до Втора буна във Варна (снимка)

Снимка: "Петел"

Морето изхвърли делфин до Втора буна във Варна.

Морският бозайник е силно разложен и гледката втрещи хора, които се разхождат край плажната ивица в дъждовния и хладен ден.

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