Морето изхвърли делфин до Втора буна във Варна (снимка)
13.04.2019 / 15:25 3
Снимка: "Петел"
Морето изхвърли делфин до Втора буна във Варна.
Морският бозайник е силно разложен и гледката втрещи хора, които се разхождат край плажната ивица в дъждовния и хладен ден.
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