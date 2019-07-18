Морето изхвърли трупа на изчезналия младеж в Поморие

Снимка: Булфото

Течението изхвърли току-що на плажа пред Гранд Хотел Поморие тяло на млад мъж, който бе обявен за изчезнал и се издирваше от четири денонощия насам. За това съобщи служител от крайбрежно заведение, който настоя за анонимност.





Той също е бил разпитван дали е виждал младежа през последните няколко дни, уточнява Флагман.бг."Всеки момент трябва да дойде съдебен лекар, от снимките, които ни бяха показани, виждам, че това е същият човек", каза мъжът.

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