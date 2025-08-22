Морето взе две нови жертви в Бургаско

Пиксабей

На 21 август е подаден сигнал за инцидент в района на неохраняемата част на плаж "Делфин" край Ахтопол, при който в морето се е удавила 56-годишна жена от София.

Отново на 21 август е подаден сигнал за инцидент в района на южния плаж на Поморие, при който в морето срещу първи спасителен пост се удавила 72-годишна финландска гражданка, пристигнала в България на 16 август със съпруга си.

Тялото й е откарано за аутопсия. По случаите се водят разследвания, предаде Дарик.

