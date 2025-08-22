реклама

Морето взе две нови жертви в Бургаско

22.08.2025 / 11:23 1

Пиксабей

На 21 август е подаден сигнал за инцидент в района на неохраняемата част на плаж "Делфин" край Ахтопол, при който в морето се е удавила 56-годишна жена от София.

Отново на 21 август е подаден сигнал за инцидент в района на южния плаж на Поморие, при който в морето срещу първи спасителен пост се удавила 72-годишна финландска гражданка, пристигнала в България на 16 август със съпруга си.

Тялото й е откарано за аутопсия. По случаите се водят разследвания, предаде Дарик.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
2
0
Серж (преди 18 минути)
Рейтинг: 221493 | Одобрение: 44183
Тези не се научиха, че с морето шега не бива!...Това не ви е хотелския басейн! Не е джакузи или леген с топла вода!...Това е живо същество със свой характер, настроения и решения...Трябва да го уважаваш и да се съобразяваш с него!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама