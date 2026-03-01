Морган Фриймън за Тръмп: Не мога да разбера как осъден престъпник, с 34 обвинения за престъпления – става президент

Кадър Ютуб

Носителят на „Оскар“ Морган Фрийман разкритикува Доналд Тръмп по време на гостуването си в предаването „MS NOW“, като не спести ругатните си пред водещия на „Last Word“ Лорънс О'Донъл, пише Лейди зоун.

Фрийман се появи за последно в предаването през 2020 г. след смъртта на активиста за граждански права Джон Луис и прочете последното му есе в предаването. В четвъртък О'Донъл отбеляза колко различен е светът сега и попита Фрийман дали има някакви мисли по въпроса.

„Мога ли да използвам някаква ругатня“, попита Фрийман.

Той продължи: „Ами, имаме някой, който седи в Белия дом и ни води надолу към дупка с ла.на. Аз лично не мога да разбера как осъден престъпник, с 34 обвинения за престъпления – става президент. Как го прави?“

Фрийман визираше процеса за мълчание в Ню Йорк от 2024 г., в който Тръмп беше признат за виновен по всички 34 обвинения за фалшифициране на бизнес документи, за да прикрие предполагаем сексуален контакт с порноактьора Сторми Даниелс преди президентските избори през 2016 г.

„Когато казвате „Ами, той беше...“, не ме интересува. Това решение беше взето преди той да влезе в Овалния кабинет. Така че просто не ми се струва логично.