"Морска администрация" получава над 360 хил. лева от пристанищни такси

снимка: ИА "Морска администрация"

На днешното си заседание правителството определи размера на сумата, която ДП „Пристанищна инфраструктура“ ще предостави на ИА „Морска администрация“ за 2025 г. Мярката е в изпълнение на чл. 106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Средствата са в размер на 360 300 лева и с тях ще се финансира дейността на ИА „Морска администрация“ с оглед ефективното осъществяване на функциите на компетентен орган по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/352.

Паричната вноска е част от пристанищните такси, които ДППИ събира от корабите за използване на пристанищната инфраструктура.

