Морски бой до Босфора между руски кораб и украински дронове

Руското министерство на отбраната съобщи, че украински дронове са атакували руския разузнавателен кораб "Иван Хурс" на 140 километра североизточно от Босфора в изключителната икономическа зона на Турция, информира Руската служба на Би Би Си, предаде News.bg.



Според руското военно ведомство в атаката са участвали три украински надводни дрона. Игор Конашенков, говорител на руското министерство на отбраната, каза, че "всички вражески безпилотни катери са унищожени чрез стрелба със стандартното въоръжение на руския кораб".





Руското министерство на отбраната също публикува кадри, за които твърди, че показват унищожаването на лодките. Кратко видео, публикувано в телеграм канала на министерството, показва поне една ударена лодка.



Изявленията на руското военно ведомство за атаката срещу кораба "Иван Хурс" не бяха коментирани от украинска страна.



Припомняме, че на 25 април украинските власти потвърдиха, че Киев стои зад атаката от надводни дронове в залива на Севастопол от 24 април, но отхвърлиха твърденията на Русия, че тези действия са застрашили функционирането на хуманитарния зърнен коридор.

