Морски вкус, водни приключения и незабравими емоции:

Nautilus откри сезона на 5 юни

Nautilus – мястото, където морето, вкусната храна и забавленията се срещат

Любима лятна дестинация за цялото семейство на Северното Черноморие

С настъпването на летния сезон все повече хора търсят място, което съчетава добра кухня, морска атмосфера и развлечения за цялото семейство. Именно такова място е Nautilus – Fish & MOOD rest, разположен на самия плаж и превърнал се в една от предпочитаните летни дестинации за жители и гости на региона.

Ресторантът впечатлява не само с уникалната си локация край морето, но и с модерната си концепция, която съчетава релакс, качествена кухня и забавления за малки и големи.

Морски специалитети и авторска кухня

Менюто на Nautilus е вдъхновено от богатството на Черно море и средиземноморската кухня. Гостите могат да се насладят на прясна риба, морски дарове, свежи салати и разнообразни специалитети, приготвени с внимание към всеки детайл.

Към вкусната храна ресторантът предлага богат избор от вина, коктейли и освежаващи напитки, които допълват перфектно морската атмосфера.

Атракция, която привлича погледите

Една от най-впечатляващите атракции в комплекса двете водни пързалки, които се превърнаха в любимо място за забавление през горещите летни дни.

Съоръжението предлага истинска доза адреналин и много усмивки за посетителите, а близостта му до ресторанта позволява на семействата да съчетаят почивката, забавленията и добрата храна на едно място.

Място за спомени

Независимо дали става въпрос за семейна вечеря, среща с приятели, празнуване на специален повод или просто ден край морето, Nautilus предлага атмосфера, която кара гостите да се връщат отново и отново.

Комфортната обстановка, професионалното обслужване и красивите гледки към морето превръщат всяко посещение в специално преживяване.

На 5 юни Nautilus официално даде начало на новия летен сезон и е готов да посрещне своите гости с още повече настроение, нови вкусове и незабравими емоции.

Тел за резервация: 0882491791



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