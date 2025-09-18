Морско градче се сдоби с уникална пейка за кърмачки

Снимки: Община Царево

Баща и син от Царево дариха на местната община уникална пейка за кърмачки. Георги и Даниел Бъчварови решиха да направят за подарък нещо иновативно с мисъл за кърмещите майки – жители и посетители на града, съобщават от Община Царево.



В района на детската площадка, намираща се срещу сградата на Районния съд е монтирана първата пейка с въртяща се седалка, създадена за удобство на кърмещите майки.





Чрез това иновативно решение дамите могат да се чувстват спокойни, докато дават нужната грижа на своите деца, добавят още от общината.

Автор на идеята е Таня Анестиева от Бургас – добре позната като производител на пейките книги, които радват хората в почти всеки град в страната.

„С гордост Ви показваме първата пейка с въртяща се седалка за кърмене и я даряваме на Община Царево. Така моят роден град стана не само първото място в България, но и в света, което притежава този уникален елемент от градската среда – символ на грижа, иновация и обществено внимание към семействата“, каза Даниел Бъчваров, докато презентираше най-новата придобивка в градската среда на общинския център.

