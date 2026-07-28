Морското наследство на Антарктида ще изследва НИК 421 „Св. св. Кирил и Методий"

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Нов пилотен проект за изследване на морското наследство на Антарктида е сред научните задачи, които предстои да бъдат реализирани по време на следващата експедиция на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421). Това съобщи пред БТА командирът на кораба капитан II ранг Радко Муевски по време на посещението на плавателния съд в Несебър по повод отбелязването на петата годишнина от включването на НИК 421 в състава на Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ и четирите успешно осъществени експедиции до Антарктида.

Проектът ще бъде насочен към изследване на подводното културно наследство в района на Южните Шетландски острови чрез Българския институт по морско наследство.

Капитан Муевски обясни, че новото направление е част от по-широката научна програма, която корабът ще подпомага по време на следващата антарктическа експедиция. Сред планираните дейности е и разширяването на съвместен проект с Германския хидрографски институт за изследване на морските течения в пролива Брансфийлд.

За целта ще бъде използвано ново оборудване – катамаран с акустичен доплеров профайлър, който позволява измерване на движението и характеристиките на водата в дълбочина. Предвижда се и поставяне на допълнителни устройства за събиране на данни за морската среда.

В рамките на следващата експедиция ще продължат и изследванията по българската антарктическа програма, включително вземане на водни проби от различни дълбочини и работа по проекти на български учени.

Ще продължи и работата по международни научни програми, в които корабът участва. Капитан II ранг Радко Муевски посочи, че ще бъде осигурена подкрепа за програмите на Румъния и Гърция, които през последните две експедиции активно развиват изследвания на Ледения континент. Предвижда се отново да бъдат извършвани вземания на водни проби от различни дълбочини, както и да бъде осигурена логистична подкрепа за учените, работещи по тези проекти.

Сред останалите задачи е повторното реализиране на проект за инсталиране на сеизмична станция в района на Южните Шетландски острови, както и обследване на различни водни басейни в региона.

Подготовката за експедицията вече е в ход. След завръщането си от плавателната кампания в Черно море, НИК 421 ще премине през период на възстановяване на екипажа, последван от ремонтни дейности и техническа подготовка.

„Екипажът е най-важният играч в поддържането на кораба. Това са хората, които правят така, че плавателният съд да изглежда добре, неговите средства да бъдат оперативни и да бъдат в своята функционалност“, посочи капитан Муевски.

По думите му паралелно с техническата подготовка се извършва и подбор и обучение на нови членове на екипажа, тъй като натоварването по време на антарктическите експедиции изисква периодична ротация на състава.

През летния период корабът „Св. св. Кирил и Методий“ изпълнява и други задачи – осигурява практика на курсанти от Висшето военноморско училище, както и научноизследователска дейност в интерес на български институции. Сред тях са изследвания за Института по океанология към Българска академия на науките (БАН), мониторинг на морската вода по Българското Черноморие, както и дейности в интерес на военноморските сили, включително поставяне на хидрографски съоръжения. Предвижда се през октомври корабът да бъде натоварен с необходимото оборудване, провизии и материали, а началото на ноември е планирано отплаването към следващата антарктическа експедиция.

Основна задача на плавателния съд остава и логистичното осигуряване на българската антарктическа база – транспортиране на гориво, хранителни запаси, оборудване и материали, необходими за работата на учените през сезона. Корабът ще продължи да подпомага и международното антарктическо сътрудничество чрез обмен и транспортиране на материали за партньорски програми, сред които са Испания, Турция, Еквадор и Колумбия, допълни капитан II ранг Радко Муевски.

Редактор "Екип на Петел",

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