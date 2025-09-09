"Моряк" и "сокол" играха за младежите на България в напечен мач

Стопкадър Диема Спорт

Младежкият национален отбор на България завърши 1:1 като гост на Азербайджан в мач от квалификациите за Евро 2027, което ще се проведе в Сърбия и Албания.

Георги Лазаров от Черно море и Цветослав Маринов от Спартак излязоха титуляри за нашите. Маринов игра през цялото време и получи жълт картон, а Лазаров остана на терена до 66-ата минута, когато бе сменен от Роберто Райчев.

Рустамов откри резултата в 41-ата минута, а в 44-ата изигралият силен двубой Никола Илиев изравни след отлична многоходова атака през центъра.

"Лъвчетата" бяха по-добрият отбор през почти целия двубой и имаха доста положения, за да си тръгнат с трите точки, но веднъж нацелиха греда чрез Балов, а през втората част сериозни пропуски направиха Маринов и Димитров, пише Sportal.bg.

Наставникът на "трикольорите" Александър Димитров заложи на същия състав, който преди няколко дни надделя с 3:0 над Гибралтар в двубой от първия кръг на квалификациите от група "Б", където са още отборите на Чехия, Португалия и Шотландия.

Теренът пък бе във видимо лошо състояние, което със сигурност попречи в по-голяма степен на българските състезатели, доказали с представянето си, че притежават по-добри качества от противника.

Родните таланти започнаха по-активно, но в 10-ата минута Абасов отправи коварно центриране отляво, което максимално затрудни Божев. Стражът на "трикольорите" изби, но се удари в гредата и се наложи намеса на лекар.

България отговори подобаващо в 17-ата минута. "Лъвчетата" комбинираха добре пред наказателното поле на съперника, а атаката завърши със силен шут на Илиев от 16 метра, но Хашимов изби в корнер.

Четири минути по-късно Сюлеймали отправи мощен удар от фал, но Божев внимаваше и изби.

В 33-ата минута България създаде най-чистото полежение до този момент след ефектна атака в стил "тики-така". Полендаков намери от десния фланг по земя Илиев, който се намираше около дъгата на големия пеналт. Капитанът на "трикольорите" изведе ефектно с пета Балов сам срещу вратаря, а футболистът на Славия нацели лявата греда с шут от 8-9 метра.

Така се стигна до 41-вата минута, в която, противно на показаното на терена, Азербайджан откри резултата. Това стори Рустамов, който се разписа с глава след центриране от фал.

България бързо върна попадението. Падналият на земята Митков изведе от седнало положение Илиев сам срещу Хашимов в 44-ата минута. Халфът на Ботев (Пд) преодоля стража на домакините и вкара в празната врата.

Четири минути след почивката Илиев чукна топката в ръката на съперник и поиска дузпа, но реферът не отсъди такава. Секунди по-късно капитанът на България бе фаулиран пред наказателното поле на азерите и сам се нагърби с изпълнение на нарушението, но ударът му над стената не намери целта.

В 62-ата минута двата отбора си размениха по един опасен изстрел. Първо Сюлейманов стреля в аут, а секунди по-късно същото стори и Илиев.

В 68-ата минута Панайотов отправи страхотен удар от дистанция, а Хашимов изби в корнер. След неговото изпълнение Рупанов отклони с глава към Маринов, който от два-три метра изпрати топката над напречната греда.

В 79-ата минута родните таланти направиха още един много сериозен пропуск. Златев отклони към задната греда центриране от корнер, където се намираше появилият се секунди по-рано Борис Димитров. Нападателят отправи удар с глава от три-четири метра, но в аут.

АЗЕРБАЙДЖАН (U21) - БЪЛГАРИЯ (U21) 1:1



1:0 Рустамов 41

1:1 Никола Илиев 44

АЗЕРБАЙДЖАН: 1. Хашимов, 15. Мамадов, 5. Рустамов, 20. Сюлеймали, 17. Ахмадзада, 23. Шахнияров, 8. Сюлейманов, 3. Абасов, 14. Алиев, 9. Салиянски, 11. К. Алиев

БЪЛГАРИЯ: 23. Божев, 5. Полендаков, 6. Георгиев, 14. Иванов, 15. Папазов, 22. Митков, 16. Маринов, 10. Илиев, 18. Балов, 11. Рупанов, 13. Лазаров

